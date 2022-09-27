С 21 сентября из Новосибирской области для участия в спецоперации по освобождению Донбасса отправились более 2000 человек как добровольцы, так и попавшие под частичную мобилизацию. Об этом в прямом эфире телеканалу ОТС рассказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Количество человек, подлежащих частичной мобилизации на территории Новосибирской области, военный комиссар Евгений Кудрявцев не назвал, подчеркнув, что цифра «устанавливается отдельным заданием для каждого региона». Также областной военком не назвал срок окончания частичной мобилизации, ограничившись фразой – «до выполнения установленного задания».

Женщин для участия в СВО не призывают, но среди них тоже есть добровольцы. «В Новосибирской области женщин не призывают, но если они добровольно обращаются в военкомат, мы берем их на учет», – рассказал Евгений Кудрявцев.

В мобилизационном задании указаны необходимые военные специальности. Если среди первой категории подлежащих частичной мобилизации, до 35 лет не набирают необходимое число, то рассматривают вторую категорию. Этим, по словам Евгения Кудрявцева объясняется то, что повестки приходят и людям старшего возраста. Высшие командиры призываются до 65 лет.

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