Казахстан может выдать России, сбежавших от частичной мобилизации

Жанна Гладкова
 
Казахстан может выдать России, сбежавших от частичной мобилизации
Фото Михаила Перикова

Казахстан будет вынужден выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск. Об этом агентству «Интерфакс» заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

Глава МВД Казахстана рассказал, что между Республикой Казахстан и Российской Федерацией существуют договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. «Самый главный принцип здесь – и у нас, и в России – это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае… объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию», — ответил министр на вопрос: будет ли Казахстан выявлять и выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан.

27 сентября и.о. руководителя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил информагентству, что с 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64234. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), по его словам, получили чуть более 8 тысяч нерезидентов, с 1 апреля — ИИН получили 93 045 россиян.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что кризиса из-за притока россиян в республике нет, но ситуация сложилась «непростая». Он пообещал обсудить ее с российской стороной.

Также сегодня стало известно, что заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска, «единоросс» Евгений Яковенко заявил о намерении отправиться на фронт в рамках военной спецоперации на Украине в качестве добровольца. Ранее рапорт о намерении принять участие в военной спецоперации на Украине подал первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

О том, с какими новыми проблемами столкнулся бизнес после объявления частичной мобилизации, «Континенту Сибирь» рассказал президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин.

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