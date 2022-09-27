Казахстан будет вынужден выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск. Об этом агентству «Интерфакс» заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

Глава МВД Казахстана рассказал, что между Республикой Казахстан и Российской Федерацией существуют договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. «Самый главный принцип здесь – и у нас, и в России – это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае… объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию», — ответил министр на вопрос: будет ли Казахстан выявлять и выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан.

27 сентября и.о. руководителя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил информагентству, что с 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64234. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), по его словам, получили чуть более 8 тысяч нерезидентов, с 1 апреля — ИИН получили 93 045 россиян.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что кризиса из-за притока россиян в республике нет, но ситуация сложилась «непростая». Он пообещал обсудить ее с российской стороной.

Также сегодня стало известно, что заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска, «единоросс» Евгений Яковенко заявил о намерении отправиться на фронт в рамках военной спецоперации на Украине в качестве добровольца. Ранее рапорт о намерении принять участие в военной спецоперации на Украине подал первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

О том, с какими новыми проблемами столкнулся бизнес после объявления частичной мобилизации, «Континенту Сибирь» рассказал президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин.