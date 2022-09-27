За четыре дня до первого матча между «Авангардом» и «Сибирью» на новом стадионе «G-Drive Арена» в Омске заработала телеком-инфраструктура. Один из федеральных операторов разместил внутри ледового комплекса более 200 indoor-антенн, зона покрытия которых охватывает не только трибуны, но и тренировочные, подсобные и технические пространства.

«Омская область – спортивный регион, и возвращение домой хоккейной команды «Авангард» – действительно большое и долгожданное событие, – комментирует министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников. – Новая арена для «ястребов» строилась с применением самых современных технологий, поэтому очень важно, что и телеком-инфраструктура здесь отвечает последним требованиям времени. Ведь сегодня уже невозможно представить хоккейный матч, результатами которого зрители не делились бы в режиме реального времени в соцсетях и мессенджерах, в постах и прямых эфирах».

Ледовый дворец «G-Drive Арена» считается ключевым для Омской области спортивным объектом. Его начали строить в 2019 году на месте снесенной «Арены Омск» за счет средств компании «Газпромнефть», а также федерального и регионального бюджетов. Расчетная вместимость арены составляет 12 тысяч человек, а общая стоимость проекта – порядка 12 млрд рублей.

Оборудование для связи установила компания «МегаФон». «Для нас очень важно, что именно мы были выбран «якорным» оператором «G-Drive Арены», – прокомментировал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин. В дальнейшем, по его словам, техническое решение, реализованное в ледовом дворце, позволит в дальнейшем подключить к антенно-фидерной инфраструктуре оборудование других операторов.

Первый в новом ЛДС матч между омским «Авангардом» и «Сибирью» из Новосибирска состоится 1 октября.