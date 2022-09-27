Менеджеры «Росгосстраха» вошли в число лучших управленцев России

Ассоциация менеджеров России представила ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и по функциональным направлениям, по мнению представителей профессионального сообщества.

Заместитель генерального директора, финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний. Под управлением Валерия Смирнова компания вошла в топ-5 крупнейших страховщиков жизни, существенно улучшила финансовые показатели, а также подтвердила и повысила рейтинг финансовой надежности и кредитоспособности.

Директор по связям с общественностью СК «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» Ольга Постоленко заняла лидирующие позиции в рейтинге по функциональному направлению, войдя в топ-3 самых эффективных директоров по общественным и корпоративным связям отрасли страхования.