Новосибирский производитель извести нарастит выпуск продукции и снизит её себестоимость по нацпроекту

В национальный проект «Производительность труда» вступила новосибирская компания «Искитимизвесть». Предприятие планирует нарастить производство, снизить себестоимость продукции и стать более конкурентоспособным.

Для оптимизации на предприятии «Искитимизвесть» выбрано производство карбонатной породы, щебня и песка — от добычи в карьере до склада готовой продукции, пояснили в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

В работе линии задействовано 16 человек, объём выпуска в 2021 году составил 280 тысяч тонн. Продукция доставляется по всей России, а также в Казахстан.

«Наше предприятие является для Искитима градообразующим – это вызов к постоянным изменениям и развитию, стремление к совершенству. С помощью нацпроекта надеемся не только повысить производительность, но и снизить себестоимость, продолжая поддерживать высокое качество продукции и высокую скорость доставки. Ведь на нашем рынке высокая конкуренция: предложение превышает спрос», – цитируют в АИР Новосибирской области генерального директора АО «Искитимизвесть» Сергея Аверченкова.

«Искитимизвесть» – уже третье предприятие ГК «Главновосибирскстрой», вступившее в нацпроект. Инструменты бережливого производства также внедряются на заводах СИБИТ и ЖБИ-5. Все проекты сопровождает Региональный центр компетенций.

Как подчёркивает директор АИР Новосибирской области Александр Зырянов, одна из ключевых задач для поддержания развития строительной отрасли в регионе на сегодняшний день заключается в том, чтобы избежать дефицита и снижения качества строительных материалов, а также обеспечить застройщиков всем необходимым для сохранения объёмов и сроков реализации проектов.