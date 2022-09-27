Практическая конференция по здоровому образу жизни «Здоровая нация» пройдет в Новосибирске 4 октября. Мероприятие рассчитано на профессионалов в сфере лечебной и косметологической деятельности, а также на тех, кто хочет сохранить здоровье и молодость экологичными методами.

Цель конференции «Здоровая нация» – обогатить новыми знаниями и навыками практический багаж представителей бьюти-индустрии и людей, стремящихся к здоровому образу жизни.

В программе конференции – выступления таких экспертов, как: врач косметолог, дерматолог, тренер учебного центра косметологии «Леди Ленд» Елена Цинак, врач персонализированной, превентивной интегральной и антивозрастной медицины, член Междисциплинарной ассоциации специалистов антивозрастной медицины «МАСАМ» Евгения Федченко. Мастер-класс по массажу проведет главный эксперт регионального чемпионата «Абилимпикс» Новосибирской области в компетенции «массаж» Алекс Пресман. Кроме того, организаторы обещают «много секретов оздоровления и ценных советов от именитых экспертов».

Конференция пройдет в 16-30 в Большом конференц-зале «Мой бизнес» по адресу г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9. Вход свободный, по предварительной регистрации www.здороваянацияивент.рф.

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