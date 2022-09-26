В Новосибирске 22 сентября прошел форум предпринимателей, который собрал более 500 участников. Организатором мероприятия выступило новосибирское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Форум предпринимателей «Твой бизнес – твоя ОПОРА» был приурочен к 20-летию общественной организации представителей малого и среднего бизнеса «Опора России». «Двадцать лет – срок немалый. За 20 лет вы стали намного сильнее, намного сплоченнее. Вместе вы становитесь силой. С вами всегда приятно работать, решать вопросы, которые ставит перед нами жизнь, изменения в экономике. Вы всегда ищете конструктивные решения. По поручению нашего губернатора Андрея Александровича Травникова, моих коллег, членов правительства, я поздравляю вас с вашим общим, большим праздником», – отметил в своем приветственном слове заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Вице-губернатор вручил председателю Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорю Салову и исполнительному директору Наталии Кошелевой, а также представителям делового сообщества благодарности губернатора Новосибирской области.

Поздравить предпринимателей с 20-летием общественной организации пришли заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко, первый заместитель мэра города Новосибирска Геннадий Захаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Светлана Селиверстова, заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Елена Максимейко, председатель постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и член постоянной комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска Андрей Любавский и и.о. директора Центра «Мой Бизнес» Новосибирской области Алексей Суманов. По видеоконференцсвязи участников форума приветствовал президент «Опоры России» Александр Калинин и поблагодарил представителей органов власти Новосибирской области за регулярное взаимодействие и диалог по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса региона.

После пленарного заседания участники форума «Твой бизнес – твоя ОПОРА» работали на 4-х параллельных площадках: «Импортозамещение», «Предпринимательство как образ жизни», «Продажи и продвижение» и «Развитие креативных индустрий».Каждая из площадок была наполнена яркими выступлениями спикеров, интерактивными форматами, вовлечением участников. Предприниматели отметили полезность и практическую применимость полученной информации, обменялись опытом, нашли новые контакты и решения для своего бизнеса.

Кроме того, в рамках форума была организована выставка товаров новосибирских компаний, в том числе разработок по импортозамещению. Так, были представлены: доильный робот, платы терморегуляторов, бытовая химия, безглютеновая пищевая продукция, лезвия для коньков, лабораторный пластик для медицинских изделий, инновационные перчатки с подогревом, оборудование для сушки овощей, ягод, фруктов, спортивная одежда, детские нарядные платья и женская одежда.

«ОПОРА РОССИИ» благодарит партнеров, которые внесли значительный вклад в организацию мероприятия. Это официальный спонсор банк ВТБ и официальный партнер – компания СКБ «Контур», а также партнеры: Промсвязьбанк, ЗАО «СМС», Отель Азимут, Страховая Акционерная Компания «Энергогарант», «Экология Новосибирск», Банк «УралСиб», Скалодром «Твоя Высота», Компания «Финансовый навигатор».