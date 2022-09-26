На предприятиях «Кузбассразрезугля» открылись примерочные со спецодеждой

Предприятия АО «УК «Кузбассразрезуголь» перешли на новую модель обеспечения работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Она основана на системном подходе, который упорядочил процесс выдачи необходимых приспособлений.

Снабжение работников спецодеждой и СИЗ передали сторонней организации, рассказали в угольной компании. По мнению представителей организации, это позволит исключить риски, связанные с несвоевременным получением спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также увеличить оперативность и доступность процедуры.

Для внедрения новой системы на трех филиалах компании – Талдинском, Калтанском, и Краснобродском разрезах – были построены дополнительные специализированные модульные центры выдачи СИЗ. Здания расположены рядом с административно-бытовыми комплексами предприятий. Новые центры оборудованы большим складом, примерочными и емкостями для сбора спецодежды, у которой истек срок годности.

«Мы создали новый сервис для работников, улучшив процедуру получения спецодежды. Выведение данного процесса на аутсорсинг означает переход на предоставление комплексной услуги: приём, маркировка, хранение, выдача и стирка, – рассказал начальник департамента по охране труда и промышленной безопасности АО «УК «Кузбассразрезуголь» Вячеслав Леонов. – Работник компании посещает центр выдачи, где, как в магазине, есть примерочная, чтобы точно подобрать подходящий размер».

На Талдинском, Бачатском, Кедровском, Моховском и Калтанском угольных разрезах и соответствующих управлениях ОСП «Автотранс» работники уже получают спецодежду и СИЗ по новой системе. На Краснобродском разрезе завершается процесс оснащения нового центра необходимым оборудованием, он будет открыт в ближайшее время.

Также для удобства горняков компании-подрядчики в городах присутствия УК «Кузбассразрезуголь» сформировали пять дополнительных мест выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты. Они действуют в Новокузнецке, Калтане, Прокопьевске и Кемерове, ещё один в ближайшее время заработает в Белове.