Власти Новосибирской области будут проверять законность проведения мобилизации вместе с военной прокуратурой

Правительство Новосибирской области, военная прокуратура и областной военкомат договорились о взаимодействии в выявлении случаев незаконного призыва граждан в рамках частичной мобилизации населения.

О сотрудничестве структур сообщили в правительстве региона 26 сентября.

«Правительство Новосибирской области, военная прокуратура и областной военкомат договорились об информационном взаимообмене, который поможет оперативно отрабатывать любой сигнал о возможных нарушениях и ошибках», — говорится в сообщении.

В правительстве Новосибирской области напомнили, что в регионе также работают «горячая линия» областного военкомата по номеру 8 (383) 231-06-88 и единый федеральный номер, по которому можно задать любые вопросы о мобилизации, — 122.

Напомним, что о важности не допускать ошибок при проведении мобилизации губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в понедельник. Глава региона подчеркнул, что в случае выявления этих ошибок необходимо оперативно разбирать ситуацию.

Сообщения о нарушениях при проведении частичной мобилизации уже неоднократно появлялись в социальных сетях. С таким инцидентом может быть связана и стрельба в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, где молодой человек ранил военного комиссара.