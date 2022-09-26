В Новосибирске 19-летняя девушка пойдет под суд за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Новосибирске 19-летняя девушка предстанет перед судом по делу о покушении на сбыт наркотиков. По данным следствия, сибирячка изготовила наркотические средства массой более 3,6 кг.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, 19-летняя ранее не судимая девушка обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

«По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемая вступила в преступный сговор с другим лицом, которое обучило ее способу изготовления синтетических наркотических средств», — указано в сообщении.

Отмечается, что девушка получила необходимые химические вещества, после чего изготовила и приготовила к сбыту наркотические средства массой более 3,6 кг. В дальнейшем фигурантка дела расфасовала наркотики и поместила их в «тайники-закладки», однако запрещенные вещества были изъяты сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области при проведении оперативных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ. Материалы дела рассмотрит по существу Кировский районный суд Новосибирска.

Напомним, ранее в Новосибирской области правоохранители задержали организаторов нарколаборатории. Их заключили под стражу. Ранее из Чехии экстрадировали в Россию обвиняемого в попытке сбыта наркотика новосибирца.