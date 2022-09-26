«Судьба АПК беспокоит в первую очередь»: новосибирская «ОПОРА РОССИИ» просит отсрочки от призыва для предпринимателей

«ОПОРА РОССИИ» попросила у властей содействия в получении отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации для ряда представителей малого и среднего бизнеса. Как подчеркнули в новосибирском отделении организации, наиболее жёстко мобилизационные мероприятия ударили по ключевой для региона сфере – сельскому хозяйству.

С просьбой о предоставлении отсрочки от мобилизации для предпринимателей представители «ОПОРЫ РОССИИ» написали обращение в адрес председателя федерального правительства, Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ.

Отсрочку предлагается предоставить бизнесменам, чьи компании, по мнению общественников, наиболее подвержены рискам в связи с военным призывом. Это, в частности, главы организаций, которые являются их руководителями и учредителями одновременно.

В «ОПОРЕ РОССИИ» также предложили установить квоты по призыву для одного предприятия, ввести упрощённый порядок передачи дел для мобилизованного руководителя либо упрощённый порядок ликвидации юридического лица, приостановить начисление предпринимателям ряда платежей, а также урегулировать ряд организационных моментов для бизнеса на период проведения мобилизации.

Как рассказал «Континенту Сибирь» руководитель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов, работа над определением категорий предпринимателей, нуждающихся в отсрочке от мобилизации, ещё идёт. В основном она направлена на перспективу.

«События, связанные с указом президента и частичной мобилизацией, вызвали очень много вопросов у предпринимателей, — сообщил Игорь Салов «Континенту Сибирь» 26 сентября, подчеркнув, что официальная позиция «ОПОРЫ РОССИИ» заключается в поддержке военной спецоперации на Украине, при этом организация создаёт условия для устойчивого развития российской экономики. — В первую очередь, озабоченность вызывает судьба предприятий, работающие в сфере АПК, выполняющих гособоронзаказ и ведущих свою деятельность в обрабатывающих производствах. Под мобилизацию подчас попадают уникальные специалисты, например элеваторного и мельничного комплексов, животноводческого производства, металлообработки. И даже если мобилизуют квалифицированного тракториста, слесаря, электрика, то замену им найти сложно, а подготовка новых займет время, которого у нас нет. Другая категория – это собственники компаний и индивидуальные предприниматели. Если мобилизуются они, то непонятна дальнейшая судьба их компаний. А ведь там работают люди. Поэтому необходимо определить либо перечень предприятий, либо категорий профессий, гарантирующих отсрочку».

Игорь Салов отметил, что в некоторых случаях можно рассчитывать на то, что в военкоматах пойдут навстречу бизнесменам, однако порядок мобилизационных мероприятий в предпринимательской среде необходимо урегулировать законодательно.

Напомним, что на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 26 сентября губернатор Андрей Травников заявил о необходимости предоставить отсрочку для сотрудников значимых для региона предприятий.