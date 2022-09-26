МТС первой из операторов обеспечила стабильным интернетом и голосовой связью одну из главных достопримечательностей Республики Алтай — место слияния Чуи и Катуни, включая село Чуй Оозы с одноименным туркомплексом в двух километрах.

Чуй-Оозы (в пер. «устье Чуи») — район слияния рек Чуя и Катунь, считается у алтайцев священным местом. «Связь и скоростной интернет пришли в Чуй Оозы — место силы, созданное самой природой, — рассказал директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. — Неудивительно, что сюда, на 714 километр Чуйского тракта, приезжает все больше желающих насладиться созерцанием живописных видов вокруг и чистейшим горным воздухом. И, конечно, сделать впечатляющие видео и фото слияния двух главных рек Горного Алтая Чуи и Катуни. Теперь многочисленные путешественники и туристы могут быть на связи, а значит, в безопасности, и вести репортажи с просторов долины Катуни. Именно для этого мы обновляем нашу сети и запускаем новые базовые станции в республике».

Естественная смотровая площадка с панорамным видом на место слияния двух рек находится в 500 метрах от Чуйского тракта, на широкой Катунской террасе. Ежегодно сюда приезжают более полумиллиона туристов, чтобы увидеть и запечатлеть, как сливаются воды мутно-молочной Чуи и бирюзовой Катуни. На территории туристического комплекса есть краеведческий музей, в котором представлен быт жителей Алтая, а также гостиница и кафе.