Бегающий робот и дирижабль с рекламой: в России прошла первая виртуальная конференция для маркетологов

Первая виртуальная конференция для специалистов в сфере маркетинга Marketing MetaConf 2022 прошла на специальной площадке в VR-пространстве 20 сентября. В 10-часовом эфире приняли участие более тысячи человек, в том числе 22 эксперта.

Как рассказали организаторы мероприятия — Demis Group и Creative team, мероприятие подобного формата стало самым крупным по числу участников в стране: при практически 3 000 регистраций общее число виртуальных посещений метаконференции составило 1 217, а количество просмотров трансляции и её записи за два дня превысило 1 500.

Организаторы также отмечают, что для полного погружения был специально арендован один из самых больших VR-клубов Москвы, с площадки которого и подключались спикеры.

В открытии конференции принял участие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Конференция по digital-маркетингу в метавселенной — это большой шаг в сфере IT-технологий. Хочу поблагодарить Demis Group за инициативу проведения данной конференции именно в метавселенной», — отметил политик.

В числе спикеров выступили серийный предприниматель, сооснователь REG.RU Алексей Королюк, основатель бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин, архитектор первой индустриальной метавселенной Sense Capital Сергей Мироненко и другие эксперты.

Основной темой докладов стал «Выход за рамки». Участники обсуждали будущее рекламных технологий и роль VR/AR, трансформацию клиентского опыта и актуальные рекламные каналы. Так, основатель агентства метамаркетинга VOVA family Павел Воропаев рассказал о том, как презентовали пресс-релиз нового сериала в Roblox и «зажигали костры рябин» с Шуфутинским в Decentraland.

Помимо классических вариантов рекламной презентации – таких, как логотипы и баннеры – на конференции презентовали также специфичные для метавселенной форматы. Так, своеобразным маскотом мероприятия стал робот, который бегал по центральной улице города с баннером над головой, а в небе над зданиями парил дирижабль с рекламой. Кроме того, перед центральным входом в галерею располагался стенд, для которого была создана и анимирована реалистичная 3D-модель генерального директора, проговаривающая текст.

Эти рекламные форматы смогли протестировать партнёры конференции, всего которых было более 40.

По словам организаторов, мероприятия с использованием VR-технологий пока не получили широкого распространения в России, что приводило к ряду особенностей в проведении конференции. Так, пользователи, впервые подключившиеся к VR-миру, сталкивались с трудностями в настройке оборудования и воспринимали мероприятие как трансляцию, создавая посторонние шумы и разговоры прямо у сцены.

«Но эти моменты только подчеркивают значимость конференции Marketing Metaconf для популяризации виртуальной реальности», — подчеркнули в пресс-службе Demis Group.

Напомним, что в Новосибирской области открылась Школа креативных индустрий, где будут обучать подростков 3D-графике и электронной музыке.