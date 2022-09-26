Почему 11% домов в Новосибирске до сих пор остаются без тепла?

Около 600 жилых домов Новосибирска все еще остаются без тепла – об этом сообщили участники оперативного совещания правительства Новосибирской области 26 сентября. Представители министерства ЖКХ и мэрии объяснили, по какой причине тепло до сих пор не поступило в дома и когда это будет исправлено.

По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, отопительный сезон официально стартовал на прошлой неделе во всех районах и городских округах – и с его начала не было зафиксировано ни одного аварийного отключения теплоснабжения. Тем не менее, 11% жилого фонда, имеющего доступ к центральному отоплению, до сих пор его не получили.

Более подробно об этом рассказал первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев. «На сегодня, к 8 часам утра 26 сентября из общего количества домов с центральным отоплением, которых насчитывается 8757, подключено 8132, что составляет 89,2% от жилого фонда города», – сообщил он. Также заместитель мэра отметил, что не подключенные дома расположены не локально, а разбросаны по пяти районам, среди которых назвал Центральный, Ленинский, Кировский и Первомайский.

Он также подтвердил слова министра о том, что задержка в подключении не вызвана авариями: всего за неделю, в течение которой должны быть развернуты теплосети, городские системы ЖКХ пережили свыше двухсот плановых и аварийных отключений, но это коснулось только водо- и электроснабжения, никаких порывов на теплосетях не фиксировалось. Напомним, что начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев неделей ранее, отвечая на вопросы горожан, сказал, что на выход теплосетей в «зимний» режим работы требуется несколько суток, поэтому подключение жилых домов должно завершиться до 23-24 сентября.

Сибирская генерирующая компания, подводя итоги недели в пятницу 23 сентября, сообщила о том, что число подключенных жилых домов Новосибирска превысило 7 тысяч, а их доля в общем фонде достигло отметки в 86%. Остальные, по словам представителей компании, должны быть подключены на выходных, 24-25 сентября.

Сейчас Борис Буреев заверил, что почти во все дома из неподключенных 11% тепло поступит уже сегодня, до конца дня. «Самый крайний срок – 28 сентября, среда», – добавил он. Также, по его словам, в настоящее время без тепла остается около 2% социальных и медицинских учреждений, но до конца дня тепло там появится.

Напомним, что на текущей неделе гидрометцентр прогнозирует в Новосибирске похолодание до +2…+6 днем и до –6 ночью.