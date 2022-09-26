Почти до -10 похолодает в Новосибирской области в последнюю неделю сентября

Похолодание до +2…+6 днём и до –6 ночью ожидается в Новосибирской области на неделе с 26 сентября по 2 октября. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, первые заморозки наступят в регионе в ночь на вторник.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днём в понедельник, 26 сентября, в Новосибирске ожидается +7…+9 градусов, по области — +6…+11. Ветер северо-восточный, 4-9, с порывами до 14 метров в секунду. Местами небольшие дожди.

В ночь на вторник, 27 сентября, температура воздуха в Новосибирской области составит -1…-6, местами до +4 градусов. Днём потеплеет до +4…+9, местами до +14 градусов. Ветер северо-восточный, ночью 6-11, местами до 17 метров в секунду, днём 4-9, местами до 14 метров в секунду. В отдельных районах местами ожидаются небольшие дожди.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», ниже ноля ночная температура в областном центре будет опускаться с четверга, 29 сентября, а начиная со среды, 28 сентября, дневная температура в Новосибирске не будет подниматься выше +4.

Напомним, ранее синоптики сообщали о первом снеге в Новосибирской области в конце октября.