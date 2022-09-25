Студенты вузов и колледжей получат отсрочку от призыва на военную службу, если впервые получают образование. Бронь также будет зависеть от формы обучения.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 24 сентября, отсрочку от военной службы по мобилизации смогут получить учащиеся высших и средне-специальных государственных учебных заведений. Сообщение об этом накануне появилось в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

Уточняется, что отсрочку получат студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование. Очно-заочная форма обучения, напомним, предполагает посещение занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия в течение всего учебного года.

При этом в указе президента об отсрочке от военной службы по мобилизации не упоминаются студенты-заочники. Ранее запущенный российским правительством портал «Объясняем РФ» сообщал, что получающих образование на заочном отделении могут призвать на службу по решению призывной комиссии.

Как писал «Континент Сибирь», для разъяснений по вопросам частичной мобилизации для жителей Новосибирской области заработал телефон «горячей линии». Также работодатели смогут через госуслуги подать список сотрудников, попадающих под отсрочку от частичной мобилизации.