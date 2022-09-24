На площади Ленина в Новосибирске задержали молодых людей, вышедших на акцию протеста

Жанна Гладкова
 
В Новосибирске задержали протестующих против частичной мобилизации
Фото от подписчика "Континента Сибирь"

В Новосибирске на площади Ленина прошла очередная акция протеста. В ней приняли участие, по словам очевидцев, около ста человек.

Сегодня в Новосибирске на площади Ленина в районе 15 часов были замечены наряды полиции и ограждения. К 17.00 на площади стали собираться молодые люди. Сначала они встали в круг и запели песню «Солнечный круг», которая ассоциируется с мирным небом над головой. Затем к этим парням и девушкам стали подходить другие молодые люди. Очевидцы не слышали и не видели, чтобы собравшиеся выкрикивали какие-то лозунги или несли плакаты. После того, как число молодых людей выросло почти до ста человек, начались задержания. По предварительным данным, правоохранительные органы задержали более десяти человек, точная цифра будет уточняться.

На площади Ленина в Новосибирске начались задержания
Фото от подписчика «Континента Сибирь»

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 23 сентября министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации в стране. В ведомстве перечислили военно-учетные специальности, которым будет отдан приоритет при призыве граждан, а также уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию населения.

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