Президент РФ повысил зарплаты федеральным госслужащим

Владимир Путин подписал указы о повышении окладов федеральным чиновникам. С 1 октября зарплата федеральных госслужащих, включая президента, министров и судей, будет проиндексирована на 4%. Последний раз зарплаты чиновникам индексировали на 3% в 2020 году.

Зарплата федеральных госслужащих, включая президента, министров судей и других, будет проиндексирована на 4% с 1 октября 2022 года. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на сайте правовой информации. Речь в документе, в частности, идет о зарплатах президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, руководителей министерств, а также об окладах председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и других топ-чиновниках. Отдельными указами были повышены оклады генерального прокурора РФ Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Другим указом президента с 1 октября 2022 года в 1,04 раза повышены оклады дипломатическим работникам, служащим федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, а также всем лицам, занимающим государственные должности и должности федеральной гражданской службы в России.

В прошлом году индексация зарплат госслужащим, кроме военных, была приостановлена в целях экономии средств.

Напомним, с 1 июля в Новосибирской области проиндексировали зарплату работникам бюджетной сферы.