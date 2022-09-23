Томские власти предупредили о фейковых списках подлежащих мобилизации

Власти Томской области сообщили о распространении недостоверных списков лиц, подлежащий частичной мобилизации на территории региона. По данным областного правительства, в фейковых документах значатся в том числе умершие и лица, освобождённые от призыва по болезни.

Как сообщили в правительстве региона 23 сентября, фейковые списки призывников распространяются в Telegram-каналах и Whatsapp-чатах.

«В распространяемых списках — умершие, отбывающие наказание, освобожденные от призыва по болезни, женщины с мужскими отчествами и другие», — говорится в сообщении Telegram-канала правительства Томской области.

Власти напомнили, что достоверную информацию о частичной мобилизации можно получить по единому федеральному номеру 122.

Напомним, что о частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. «Континент Сибирь» выяснял, какие категории будут призваны на военную службу в рамках спецоперации в первую очередь. В пятницу, 23 сентября, Минобороны РФ выпустило уточнения о том, кого призыв пока не коснётся.