Библиотека с музеем сказок и мифов открылась в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска после ремонта открылась библиотека семейного чтения им. Володи Дубинина. В стенах обновленного учреждения работает музей сказок и мифов русского народа.

Учреждение стало одной из трех муниципальных библиотек, которые были приведены к модельному стандарту в текущем году по нацпроекту «Культура», сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. Оснащение библиотеки семейного чтения им. Володи Дубинина оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Библиотека на улице Первомайской – центральной улице района – существует много лет. Благодаря участию в национальном проекте муниципалитет получил возможность за счет софинансирования из вышестоящих бюджетов вдохнуть в эту библиотеку вторую жизнь. Мы очень трепетно относимся к библиотекам в нашем городе. Новосибирск – город высокой культуры, и без развития библиотечного дела представить его жизнь невозможно. Конечно, сейчас не обойтись без современных технологий, но всё же в центре библиотеки всегда остаётся книга. Именно книга, чтение развивает ребенка, учит его логично мыслить, учит родному языку и русской культуре. Наше сокровище – это классическая русская литература. Хотелось бы, чтобы ребятишки имели к ней доступ», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Отметим, в стенах учреждения работает музей сказок и мифов русского народа «На острове Буяне», что является особенностью библиотеки. В музее взрослые и дети могут как почитать былины, волшебные сказки, мифы древних славян, так и познакомиться с убранством русской избы.

«Сказочный музей станет местом для проведения театрализованных экскурсий, встреч со сказочниками, чтения сказок с последующим обсуждением», — сообщили в пресс-центре городской администрации.

На модернизацию библиотеки семейного чтения им. Володи Дубинина были выделены средства из федерального и городского бюджетов. Так, на 5 млн федеральных средств в учреждении приобретены интерактивная, компьютерная, офисная техника, мебель, пополнен книжный фонд. Часть выделенных средств потратили на обучение сотрудников.

Кроме того, на средства городского бюджета в учреждении провели капитальный ремонт на сумму 3,3 млн рублей, разработали дизайн-проект, выполнили модернизацию пожарной и охранной сигнализации, а также приобрели периодические издания и электронные ресурсы.

Напомним, в середине сентября в Новосибирске состоялось открытие библиотеки имени Бориса Богаткова. Учреждение модернизировали по нацпроекту «Культура» и открыли в статусе модельной.