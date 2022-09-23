Назначен новый начальник УМВД России по Омску

Нового начальника Управления МВД России назначили в Омске. Им стал Александр Кубатин, который работал в должности и.о. начальника ведомства.

О назначении Александра Кубатина на должность начальника УМВД России по городу Омску сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Приказом начальника Управления МВД России по Омской области на должность начальника УМВД России по городу Омску назначен полковник полиции Александр Кубатин. 23 сентября информацию о назначении довел личному составу генерал-майор полиции Вячеслав Крючков в ходе оперативного совещания», — сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Александр Кубатин родился в 1978 году, окончил Омский юридический институт МВД России. По данным пресс-службы ведомства, Кубатин служит в органах внутренних дел с 1996 года, прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя городской полиции. С 2017 года занимал должность начальника одного из отделов полиции в Омске, с 2020 года — начальника полиции УМВД России по городу, впоследствии исполнял обязанности начальника УМВД России по городу Омску.

Стоит отметить, что ранее пост начальника Управления МВД России по Омску занимал Евгений Быков. Глава городского управления ведомства стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Быков занимал должность начальника УМВД России по Омску с 2019 года.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Омской области, правоохранители завершили расследование дела в отношении Быкова в январе текущего года. Его обвинили в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме начальника УМВД по Омску, фигурантом дела выступил и его подчиненный — руководитель отдела по исполнению административного законодательства Михаил Лебедев. Его обвинили по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, в течение двух лет начальник городской полиции получал через посредника от владельца сети «массажных» салонов в виде взяток денежные средства в общей сумме 6,4 млн рублей. Деньги были переданы за общее покровительство и попустительство противозаконной деятельности предпринимателя и за непривлечение его к административной ответственности.

«Кроме того, Быков через посредника Лебедева получил от другого предпринимателя, занимающегося реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции, в виде взятки 480 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство противозаконной деятельности предпринимателя и за непривлечение его к административной ответственности», — сообщали в пресс-службе ведомства.