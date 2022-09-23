Синоптики назвали дату выпадения первого снега в Новосибирске

Первый снег в Новосибирске может выпасть уже в конце октября. Синоптики составили прогноз погоды на второй месяц осени в городе.

По данным сервиса погоды Gismeteo, в последние дни сентября в Новосибирске ожидается прохладная погода. 24 сентября днем столбик термометра будет держаться на отметке +18 градусов, 25 сентября — 14 градусов выше нуля.

При этом уже 26 и 27 сентября днем в городе ожидается похолодание до +6 градусов. 28 сентября температура воздуха днем составит +5, 29 сентября — 7 градусов тепла, 30 сентября — +4 градуса.

1 октября дневная температура воздуха в Новосибирске составит +4 градуса, 2 числа ожидается незначительное потепление до +6 градусов. По данным синоптиков, в первой половине месяца в городе прогнозируется теплая погода. Так, 4 октября температура воздуха составит +9 градусов, 5 октября — 11 градусов выше нуля, 6 октября — 14 градусов тепла.

Самый теплый день месяца прогнозируется 7 октября. В этот день температура воздуха составит +18 градусов. С 8 октября в Новосибирск придет похолодание. Средняя температура воздуха во второй половине месяца составит +4 градуса, ожидается пасмурная погода. Первый снег с дождем может выпасть в городе уже 18 сентября.

Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» прогнозируют первый снег в Новосибирске 25 октября.