Андрей Травников и Андрей Шимкив поздравляют Новосибирскую область с 85-летием

Дорогие земляки, уважаемые жители Новосибирской области! Примите самые искренние поздравления с юбилеем нашего региона! Он в эти дни отмечает 85-летие с момента своего образования. 28 сентября 1937 года Новосибирская область была образована постановлением ЦИК СССР путём разделения Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край.

Новосибирская область – крупнейший и важнейший в Сибирском федеральном округе транспортно-логистический узел на евроазиатских воздушных, автодорожных и железнодорожных путях.

Наша область – не только транспортно-логистический, но и научно-образовательный, промышленный, медицинский, культурный, спортивный центр макрорегиона, сибирский и азиатский центр внутренней миграции, деловой и экономический центр Сибири, регион самого масштабного строительства. Сегодня здесь возводят или капитально ремонтируют объекты сферы физкультуры и спорта, здравоохранения, науки и образования, транспорта, жилищного и дорожного строительства.

Но, разумеется, главная ценность региона – это его люди, жители, новосибирцы, настоящие сибиряки – мудрые, крепкие, творческие, активные! Область по праву гордится своими уроженцами – Героями Советского Союза и Социалистического Труда, полными кавалерами Орденов Славы, защитниками Родины и тружениками, учёными, писателями, инженерами, аграриями и животноводами, спортсменами, деятелями культуры и искусства, врачами и педагогами, строителями и государственными деятелями.

Минувшие десятилетия – это ваши жизнь и труд, ваши праздники и будни, свершения и традиции. И наша главная задача – сохранять их, не забывать историю своей малой родины и вместе строить её будущее, используя задел, оставленный нам предками.

Сегодня в нашем регионе реализуется множество проектов, национальных и региональных, направленных на улучшение качества жизни и в городе, и в селе. Мы строим новые дороги, школы и детские сады, клубы и ФАПы. И эта работа обязательно будет продолжаться!

Желаем вам новых успехов в труде на благо всей нашей Новосибирской области! Большого человеческого счастья вам, дорогие друзья, крепкого сибирского здоровья, мира и добра вашим семьям!

Губернатор Новосибирской области

А.А. Травников

Председатель Законодательного Собрания

Новосибирской области

А.И. Шимкив