Дело об административном правонарушении возбуждено по факту задержки авиарейса в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратура внесла представление гендиректору авиакомпании «ИрАэро» по факту задержки рейса из Новосибирска в Баку. Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении в отношении юрлица.

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уточняется, что новосибирские специалисты провели проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей по факту девятичасовой задержки рейса авиакомпании.

Напомним, инцидент произошел 22 июля текущего года в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Как сообщили «Континенту Сибирь» в колл-центре авиакомпании «ИрАэро», причиной задержки вылета самолета стала птица.

По данным ведомства, при задержке авиарейса «Новосибирск-Баку» более девяти часов 97 пассажирам не предоставлялись услуги по размещению в гостинице, прохладительные напитки и горячее питание людям были несвоевременно предоставлены. Отмечается, что среди пассажиров находились 19 детей.

«Новосибирской транспортной прокуратурой генеральному директору авиакомпании внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ)», — указано в сообщении.