Стоимость строительства инфекционной больницы под Новосибирском после пересмотра проекта выросла втрое

Стоимость строительства инфекционной больницы, возводимой в рамках ГЧП в посёлке Садовый Новосибирского района Новосибирской области, возросла с 4,6 миллиардов рублей до 16 миллиардов рублей. Ранее проектная документация будущего медучреждения была отправлена на пересмотр с учётом актуальных цен.

О новой стоимости объекта сообщает департамент коммуникаций и маркетинга Газпромбанка.

Как отмечает пресс-служба структуры, из 16 млрд руб. Газпромбанк готов предоставить банковские продукты в объёме 12 млрд руб.

Сейчас, по данным кредитной организации, в рамках возведения объекта строятся шесть боксированных отделений. Кроме того, на 75% выполнено устройство фундаментов.

Напомним, что соглашение о строительстве инфекционной больницы в рамках ГЧП Новосибирская область подписала с инвестиционно-строительным холдингом «К1» в сентябре 2021 года. Предполагается, что медучреждение площадью 41 тыс. кв. м с имущественным комплексом около 35 тыс. кв. м будет содержать 504 койки, ещё 260 коек станут резервными на случай чрезвычайных ситуаций. Стоимость объекта тогда оценивалась в 4,6 млрд руб.

В мае текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о пересмотре ряда инвестиционных проектов, которые реализуются на территории региона, в связи с новыми экономическими реалиями. В число таких проектов вошла инфекционная больница в посёлке Садовый, на тот момент ПСД объекта с актуализированными ценами проходила госэкспертизу.