3D-графике и электронной музыке будут обучать новосибирских подростков в Школе креативных индустрий

В Новосибирске на базе областного колледжа культуры и искусств открылась Школа креативных индустрий, где подростков от 14 до 18 лет будут учить созданию электронной музыки, 3D-графике и анимации. Инициатива реализуется по федеральному проекту с участием средств регионального бюджета.

Как рассказали в областном правительстве 22 сентября, обучение в школе будет бесплатным. Всего предполагается набрать 120 учащихся.

Проект реализуется по одобренной заявке на поддержку Министерства культуры РФ в рамках федерального проекта «Придумано в России» на условиях софинансирования. Из федерального бюджета на создание школы было выделено 53 млн руб., из регионального – 15 млн руб.

В учреждении уже работают шесть студий по обучению современной электронной музыке, анимации и 3D-графике, интерактивным цифровым технологиям виртуальной и дополненной реальности, звукорежиссуре, а также дизайну.

«Цель работы Школ креативных индустрий – содействие развитию единого культурно-образовательного пространства страны, развитие творческого мышления школьников, популяризация и развитие профессий, специальностей и направлений подготовки в сфере креативных индустрий», — рассказали в правительстве региона.

В Новосибирской области это уже второе учреждение создаваемого кластера в сфере так называемых креативных индустрий. В прошлом году в рамках инициативы в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова открылся Центр анимации киностудии «Союзмультфильм».

Напомним, на Красноярском экономическом форуме в марте Новосибирская область подписала соглашение о развитии в регионе креативной экономики. Предполагается, что это сдержит отток из региона молодых перспективных специалистов.