Губернатор Томской области продлил полномочия экс-главы региона Кресса в Совете Федерации

Юлия Моисеева
 
Виктор Кресс
Виктор Кресс. Фото из архива "КС"

Официально вступивший в должность 22 сентября губернатор Томской области Владимир Мазур принял решение о продлении полномочий бывшего главы региона Виктора Кресса в Совете Федерации РФ.

Постановление о продлении полномочий Виктора Кресса в качестве сенатора Владимир Мазур подписал в четверг, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от администрации Томской области Кресса Виктора Мельхиоровича», — говорится в тексте документа, вступившего в силу 22 сентября.

Виктор Кресс возглавлял Томскую область с 1991 по 2012 годы. В мае он стал сенатором от региона в Совете Федерации РФ, куда его делегировал преемник Сергей Жвачкин. Последний продлил полномочия Кресса в Совфеде в 2017 году.

Напомним, что 22 сентября прошла инаугурация главы Томской области Владимира Мазура, набравшего 84,94% голосов по итогам выборов 10-11 сентября. Новоизбранный губернатор пообещал перемены в управлении регионом, в том числе кадровые перестановки.

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