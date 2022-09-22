В Новосибирске откроют участки для проведения референдума среди жителей «освобождённых» украинских территорий

В дни проведения референдума по определению статуса Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожских областей в Новосибирской области будут работать избирательные участки. На них смогут проголосовать жители этих территорий, находящиеся сейчас в сибирском регионе.

Проведение референдума в Новосибирской области, в том числе формирование избирательных комиссий, организуют представители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а новосибирский облизбирком окажет им необходимую поддержку, рассказали в избирательной комиссии.

«Новосибирский облизбирком в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям республик и областей по организации участков для голосования их граждан на территории региона», — сообщили в избиркоме Новосибирской области 22 сентября.

Процедура пройдёт с 23 по 27 сентября. В Новосибирской области будут работать четыре избирательных участка.

По данным новосибирского облизбиркома, с 23 по 26 сентября жители «освобождённых» украинских территорий смогут принять участие в референдуме «вне помещения для голосования», а 27 сентября – на участках центра молодёжи «Альтаир» по улице Романова, 23 (здесь будут работать зарубежные участковые комиссии ЛНР и Херсонской области) и Новосибирского авиационного колледжа на Красном проспекте, 72 (зарубежные участковые комиссии ДНР и Запорожской области).

Напомним, что в августе губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о своей поездке в подшефный региону район ЛНР.