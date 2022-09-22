Главбух стройфирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 20,5 млн рублей в Сибири

В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера одной из строительных компаний. Женщину обвинили в хищении более 20 млн рублей организации и знакомых предпринимателей.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера ООО Производственно-строительная компания «Алексстрой» утвердила прокуратура Красноярска. Женщину обвинили в совершении преступлений по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По версии следствия, в 2016-2020 годах обвиняемая похитила денежные средства и имущество компании под видом оказания помощи в подборе покупателей и продаже гаражных боксов и нежилых помещений, находящихся в собственности фирмы.

«Для этого она оформила нотариальную доверенность на представление интересов общества, подделала подпись руководителя в договоре купли-продажи боксов, заключенных между ней и коммерческой организацией», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что женщина не внесла денежные средства на расчетный счет фирмы, а сформировала фиктивную отчетность об оплате в бухгалтерской программе. Позже фигурантка дела предоставила в Росреестр необходимые документы, а после регистрации права собственности продала гаражи иным лицам для легализации имущества. Полученными средствами бухгалтер распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, обвиняемая составляла другие договоры купли-продажи между потенциальными покупателями и ООО ПСК «Алексстрой» в лице директора, а после подписания документов женщина сообщала руководителю, что сделка не состоялась.

«Получая денежные средства от покупателей, обвиняемая предоставляла им справки об исполнении обязательств по договору с подделанной подписью директора, а также квитанции к приходно-кассовым ордерам, которые в кассовых отчетах не отражала», — указано в сообщении.

Полученные в связи с исполнением служебных обязанностей деньги обвиняемая не внесла на расчетный счет либо в кассу организации, а распорядилась по своему усмотрению.

Фигурантка дела также оказывала ранее знакомым индивидуальным предпринимателям бухгалтерские услуги, в ходе которых получила доступ к их расчетным счетам и похитила денежные средства на сумму более 2 млн рублей. От действий обвиняемой пострадали 4 индивидуальных предпринимателя.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. В результате действий обвиняемой потерпевшим был причинен ущерб в размере более 20,5 млн рублей.