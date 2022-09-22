ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов

Для того, чтобы получить кредит в ПСБ, теперь достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка, предварительное решение о выдаче кредитных средств придет моментально в SMS-сообщении на указанный в заявке номер телефона.

После этого клиент получит логин и пароль для доступа в мобильное приложение или интернет-банк, где ему достаточно загрузить электронные копии необходимых для получения займа документов.

Банк проверит документы и в случае положительного решения по кредиту клиент может выбрать доставку банковской карты для получения кредитных средств и договора банковского обслуживания. Банк свяжется с будущим заемщиком по указанному в заявке телефону и согласует удобное время и адрес доставки.

После доставки карты заемщик может самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке активировать сумму кредита, одобренную банком.

«ПСБ активно развивает дистанционные каналы обслуживания, чтобы любой житель России мог воспользоваться банковскими услугами в удобном формате, без визита в офис. Расширение возможностей дистанционного обслуживания позволяет нам стать ближе к клиентам и сделать доступнее популярные банковские услуги для еще большего числа жителей российских регионов, — отмечает директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев. — Кредит наличными является одним из востребованных розничных продуктов, поэтому мы решили запустить дистанционный формат получения этого продукта».