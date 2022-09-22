Добыча угля в Кузбассе может снизиться по итогам года почти на 30 миллионов тонн

Министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев сообщил о возможном снижении добычи угля в регионе в 2022 году на 28 миллионов тонн. Это на 11,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как рассказал министр во время трансляции на странице кузбасского Центра управления регионом соцсети «ВКонтакте» 22 сентября, в 2021 году добыча угля в Кемеровской области составила 243 млн тонн, в этом же году прогнозируется добыча 215 млн тонн топлива.

Олег Токарев отметил, что заметное снижение угледобычи в регионе началось в третьем квартале текущего года, когда было введено угольное эмбарго ЕС. При этом большинство предприятий отрасли продолжают работу и не сокращают занятость.

По словам министра, инвестиции в проекты в сфере угледобычи в Кузбассе не снижаются, и по итогам года в них будет вложено как минимум 110 млрд рублей. В строй введут два новых предприятия – обогатительную фабрику ООО «Шахта Сибирская» и угольный разрез «Верхнетешский».

Напомним, что ранее глава Кузбасса Сергей Цивилёв сообщал о приостановке ряда инвестиционных проектов в сфере угледобычи на территории региона. Такие решения были приняты в связи с проблемами угольщиков с вывозом продукции из-за перегрузки железнодорожного выезда в восточном направлении.