В Октябрьском районе Новосибирска приступили к благоустройству рекреационной зоны на пересечении улиц Никитина и Воинской, в августе этого года получившей название «Сквер Героев Донбасса». Проект общей стоимостью почти 70 миллионов рублей планируется реализовать до 2024 года. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

Начало работы по приведению в порядок сквера было положено ещё в прошлом году, тогда был разработан проект благоустройства территории, разделённый на два этапа. В разное время здесь планируется обустроить сеть тропинок и дорожек, в том числе беговую и лыжню, спортивную и детскую площадки, место для выгула собак, а также открыть кафе.

Общая стоимость проекта составляет порядка 70 млн рублей. В этом году на работы заложена сумма 18 млн рублей.

«Чтобы понять, сколько сделано, нужно знать, что было до этого. Много очень сорных деревьев, которые отжили свой век – как правило, старые тополя, так называемые инвазивные сорта деревьев, которые засоряют пространство, срубили. Но это не значит, что здесь оставляют пустое место — идёт высадка новых деревьев, наши специалисты-озеленители над этим работают Здесь будет детская площадка, зоны отдыха», – отметил на выездном совещании 20 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как рассказал в ходе выездного совещания на объекте глава администрации Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков, работа на территории общей площадью 8 га рассчитана на три года. В этом году предполагается установить освещение и основные транзиты, в следующем благоустроят детские и спортивные площадки, а также площадки для выгула собак.

Глава района отметил, что до начала работ территория сквера находилась в плачевном состоянии – не было дорожек и благоустроенной инфраструктуры, хаотично росли деревья и кустарники.

«Здесь было много металлических гаражей, в этом году мы приступили к их демонтажу и до конца года эта работа будет завершена. Были и самовольные объекты, например, около входной группы стоял магазин, в соответствии с судебным решением он снесён. Программа благоустройства сквера рассчитана на три года, и значительная доля работ будет выполнена в следующем году», — рассказал Алексей Колмаков.

Глава города Анатолий Локоть подчеркнул, что в Новосибирске реализуются крупные проекты по благоустройству и озеленению территорий – такие, как реконструкция Заельцовского парка и создание большой парковой зоны на территории строящегося ЛДС, однако в городе есть особенные уголки, которые также нуждаются во внимании. В их числе – сквер в Октябрьском районе.

«Он назывался зелёной зоной, а по факту это было заброшенное место, заросшее, застроенное хаотично металлическими гаражами. И поэтому поступила инициатива благоустроить эту территорию от общественников, жителей, депутатов горсовета от Октябрьского района. Поскольку поблизости находится улица Военная, недалеко был военный городок, да и сквер называли в обиходе «Воинский», родилось предложение, которое было абсолютно всеми поддержано — присвоить скверу название героев защитников Донбасса. Таким образом, в Новосибирске появится место, связанное с героями, с нашими воинами-сибиряками, которые участвуют в проведении специальной военной операции на Украине», – сказал Анатолий Локоть.

Глава города обратил внимание на то, что на территории сквера завершается строительство храма. Мэрия помогла подключить его к отоплению, а также решить ряд других организационных и технических вопросов в проведении работ.

По словам директора МАУ «Горзеленхоз» Натальи Цветковой, трёхлетний срок реализации проекта связан не только с оптимальным распределением бюджетных средств, но и с особенностями технологических процессов.

«В этом году мы сделали освещение и инженерную подготовку для будущего монтажа системы видеонаблюдения, основные пешеходные транзиты по скверу — раньше здесь были две щебёночные дорожки в мягком исполнении, мы их привели в твёрдое покрытие, сделали велодорожку. Фонари у нас стоят в полном объёме, в соответствии с проектом. На следующие периоды у нас запланированы работы по устройству детской игровой площадки. Так как здесь была выявлена зона активности собаководов, запланирована также площадка для выгула собак», — рассказала Наталья Цветкова в ходе выездного совещания.

Как отметила глава «Горзеленхоза», в сквере уже второй год идут работы по изменению дендрологического состава, так как большинство деревьев находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены.

«Мы проводим плановые работы – убираем поросль клёнов, старые аварийные берёзы, старые тополя с трещинами, наклонами, дуплами и гнилями, и в соответствии с проектом озеленения проводим посадки. Также наш спонсор высаживает растения на входной группе – кедры, яблони и сирень», — отметила Наталья Цветкова.

Отметим, что название «Сквер Героев Донбасса» территория получила в начале августа по решению комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети Новосибирска.

Как пообещал Анатолий Локоть, в дальнейшем сквер планируется развивать в соответствии с его патриотической тематикой.