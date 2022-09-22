22 Сентябрь, Четверг

18:58

Губернатор Томской области продлил полномочия экс-главы региона Кресса в Совете Федерации

17:54

В Новосибирске откроют участки для проведения референдума среди жителей «освобождённых» украинских территорий

17:42

Главбух стройфирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 20,5 млн рублей в Сибири

16:32

Добыча угля в Кузбассе может снизиться по итогам года почти на 30 миллионов тонн

16:10

Обвиняемого в попытке сбыта наркотика новосибирца экстрадировали из Чехии в Россию

15:27

Владимир Мазур вступил в должность губернатора Томской области и пообещал изменить «схему управления» регионом

14:15

Депутаты Томской области втрое увеличили избирательный фонд кандидата на должность мэра

13:45

Экс-депутата новосибирского Заксобрания арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере

12:51

Жительница Новосибирска пойдет под суд по делу о незаконной организации игрового заведения

11:55

Техническая готовность станции метро «Спортивная» превышает 80% в Новосибирске

10:34

Стало известно имя председателя Сибирского отделения РАН

9:57

В Новосибирске проведут реконструкцию драматического театра «Старый дом»

21 Сентябрь, Среда

21:52

Отказаться платить концессионерам до полной готовности объектов предложили депутаты Заксобрания Новосибирской области

20:29

Правда ли, что мужчин перестали выпускать из России?

20:28

Сибирский депутат Госдумы заявил о готовности поехать в зону СВО

18:27

Улицу Забалуева в Новосибирске заасфальтируют ещё на полкилометра

17:08

На Новосибирском заводе полупроводниковых приборов назначен новый руководитель