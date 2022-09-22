Обвиняемого в попытке сбыта наркотика новосибирца экстрадировали из Чехии в Россию

Из Чехии в Россию экстрадирован житель Новосибирска. Сибиряк находился в международном розыске по делу о попытке сбыта наркотика.

Экстрадиция жителя Новосибирска Юрия Мотри в Россию состоялась в аэропорту Праги, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, новосибирец в 2017 году приобрел для дальнейшей розничной продажи партию наркотического средства — метилэфедрона. При попытке реализации вещества обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

В отношении жителя Новосибирска правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Отмечается, что фигурант дела находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако скрылся от следствия за пределами России.

«На основании запроса ГУ МВД России по Новосибирской области фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В августе 2021 года его задержали на территории города Праги», — сообщили в ведомстве.

Представители чешских компетентных органов удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры РФ о выдаче сибиряка. Специалисты передали обвиняемого сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву.

Напомним, ранее в Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной организации игрового заведения в отношении местной жительницы.