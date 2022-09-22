Сбер в Сибири профинансировал агропромышленный комплекс на 45 млрд рублей

Сибирский Сбербанк с начала года заключил кредитные договоры с агропромышленными предприятиями на общую сумму свыше 45,5 млрд рублей. Почти половина из этой суммы было выдано в рамках программы господдержки.

Общий кредитный портфель для компаний агропромышленного комплекса превышает 118 млрд рублей. Наибольшей популярностью агрокредиты пользуются у клиентов Алтайского отделения – общая сумма заключенных договоров превысила 11,5 млрд рублей, из которых 1,7 млрд направлено крупнейшим предприятиям.

«Спектр возможностей, которые сегодня Сбер предлагает сельхозпредприятиям, очень широк – мы поддерживаем государственные льготные программы и предлагаем собственные кредитные и цифровые решения, – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.– Спрос на программы увеличивается в ходе проведения сезонно-полевых работ, но остается актуальным и в остальное время года. Мы благодарны каждому из наших клиентов, и готовы представить лучшие условия и обслуживание».

Подать заявку на кредит можно на сайте Сбербанка и в любом отделении. В рамках Постановления Правительства №1528 доступно кредитование по ставке до 5% на срок до года на текущую деятельность и до пятнадцати лет на инвестиционное финансирование. Максимальная сумма кредита на пополнение оборотных средств на текущий момент ограничена 800 млн рублей, а на инвестиционную деятельность – без ограничений.