Депутаты Томской области втрое увеличили избирательный фонд кандидата на должность мэра

Депутаты Законодательной думы Томской области одобрили в первом чтении закон, предполагающий увеличение предельного размера избирательного фонда кандидата на должность мэра Томска с 10 до 30 миллионов рублей. Голосование прошло на собрании регионального парламента 22 сентября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Законодательной думы региона по труду и социальной политике Олега Правдина, решение увеличить избирательный фонд кандидата на должность градоначальника связано с ростом численности избирателей.

По словам председателя комитета, в ряде других российских регионов избирательные фонды кандидатов больше, чем в Томске, при этом избирателей там меньше.

Олег Правдин также отметил, что предельный размер избирательного фонда кандидата на должность губернатора Томской области втрое больше, чем предлагается установить для кандидата в главы муниципалитета – 60 млн рублей.

Как отметил на заседании председатель комитата областного парламента по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов, поправки расширят права кандидатов по проведению агитационных кампаний и позволят повысить информированность избирателей о выборах.

Законодательные изменения также уточняют размеры добровольных пожертвований в фонды кандидатов. От гражданина они составят не более 1% от предельного размера фонда, а от юридического лица – не более 10%.

Напомним, что действующий мэр Томска Иван Кляйн в данный момент отстранён от исполнения своих обязанностей. В конце прошлого года его приговорили к двух годам лишения свободы за превышение полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Исполняющим обязанности градоначальника сейчас является Михаил Ратнер.