Исправить высокую зависимость страны от импорта ферментов станет возможным с помощью проекта ученых Академгородка.

Когда сегодня говорят о интенсивном замещении импорта и достижении технологического суверенитета, обычно первыми упоминают такие отрасли, как микроэлектроника, авиастроение, животноводство и семеноводство. Между тем, на прошедшем недавно «Технопроме» немало внимания (в том числе, со стороны вице-премьера правительства страны Чернышенко) уделили проекту двух институтов Сибирского отделения РАН (Институт катализа и Институт цитологии и генетики) «БиоКатТех», направленному на восстановление производства отечественных катализаторов и ферментов. В чем значение этого проекта для экономики, и какой эффект его работа окажет на повседневную жизнь граждан, «Континенту Сибирь» рассказал один из его разработчиков, заместитель директора Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат физико-математических наук ПЁТР КУЦЕНОГИЙ.

– Скажите, почему вообще придается столь большое значение именно катализаторам и ферментам?

– Как известно, катализаторы – это такие вещества, которые ускоряют химические реакции. Но собственно химическими катализаторами занимаются наши коллеги из Института катализа, а мы отвечаем за направление, связанное с ферментами. И я отвечу на этот вопрос на примере именно нашего направления.

Во-первых, ферменты, которые, по сути, являются биокатализаторами, на порядки повышают эффективность различных процессов, в которых они участвуют. Например, организму для набора костной массы, развития опорно-двигательного аппарата и ряда других важных процессов роста необходим фосфор. В растительном сырье, которое является пищей большой части домашних животных, фосфор находится в виде соединений, которые организмом трудно усваиваются. Для крупного рогатого скота с его длинным желудочно-кишечным трактом это не является большой проблемой. А вот птицы, во время переваривания корма, не успевают извлечь значительную часть фосфора, и чтобы достичь необходимого уровня его в организме, им надо больше корма и, соответственно, времени для роста. Но если добавить в корм фермент фитазу, срок выращивания птицы сокращается практически вдвое, а корма требуется в полтора раза меньше.

Для понимания – расходы на корм составляют в современном птицеводстве до 70% себестоимости. Экономию, которую дает использование фитазы и других ферментов в современных кормах, можете посчитать. А потом вспомним роль, которую играет куриное мясо в нашем рационе – именно благодаря птицеводству человечество смогло обеспечить себя мясом по доступным ценам. И сколько бы не говорили правильных слов о пользе говядины, мы просто не сможем обеспечить ей все население планеты. Говядина для многих останется деликатесом, а вот куриное мясо – продуктом массовой доступности. Тем более, что крупный рогатый скот нужен и для молочного животноводства. Это справедливо и для нашей страны: птицеводство для нас стратегически значимая отрасль, а использование ферментов в кормах – критически важное условие для достижения рентабельности этого производства.

Другой пример связан с хлебом, точнее – с специальными добавками в муку, которые опять же содержат определенные ферменты. Именно благодаря им мы имеем большое количество муки высшего сорта (потому что изначально зерно для такой муки составляет малую часть собираемого урожая, большую составляет зерно 4 класса). И если отказаться от этих смесей, то у нас в магазинах будет три сорта хлеба – много так называемого «серого» (так называемый, второй сорт), поменьше – «черного» (из ржаной муки) и немного булок из муки высшего сорта. А о нынешнем разнообразии, к которому привык потребитель – багетах, чиабатте, круассанах и так далее – придется забыть. Это будет дорогой и дефицитный продукт.

Использование фермента фосфолипаза позволяет значительно повысить эффективность производства рафинированных растительных жиров. В настоящее время современные технологии придают растительным жирам свойства, которые позволяют им выступать заменителями жиров животного происхождения в широком спектре пищевых производств. Отсутствие растительного жирового сырья в достаточном количестве, нужного качества и по доступным ценам остановит большую часть современного кондитерского производства, так как сливочного масла в нужном для них количестве на рынке нет, да и стоит оно недешево. Так и во многих других видах пищевого производства: широкий ассортимент продукта по доступным ценам обеспечивает именно использование ферментов. Без них, зачастую, невозможно производство детского, спортивного и иного специализированного питания.

А если смотреть в совокупности, то наличие ферментов обеспечивает нам наличие в магазинах того набора продуктов, к которому мы уже привыкли и, соответственно, определенного уровня качества жизни.

– Насколько сильно, по вашим оценкам, Россия зависит от импорта ферментов?

– Очень сильно. Согласно статистике, по одним категориям стопроцентно, по другим — на 70-80 процентов. Но часто эти показатели еще выше, поскольку многие ферментные препараты от отечественных производителей могут производиться из импортных субстанций, то есть, у нас происходит лишь смешивание и фасовка. И фактически в этих направлениях зависимость от импорта так же является стопроцентной.

– До какой степени эту проблему можно решить путем реализации проекта, представленного на «Технопроме»?

– Это вопрос, на самом деле, не совсем к «БиоКатТеху». Ферменты производятся с использованием штаммов-продуцентов (специально запрограммированных микроорганизмов, которые производят ферменты в ходе своей жизнедеятельности). Наш проект нацелен на то, чтобы создать конвейер по выпуску именно этих продуцентов для последующей передачи в промышленность. И потребность российской промышленности в продуцентах с помощью «БиоКатТеха» можно закрыть полностью. А вот сможет ли промышленность закрыть потребность экономики в ферментах – это уже другой вопрос. В советское время могла, но с тех пор большая часть производств просто закрылась. И теперь эту отрасль надо будет восстанавливать. От того, насколько это удастся сделать и зависит ответ на заданный вопрос.

– В нашей области есть такие предприятия? Будет ли работа «БиоКатТеха» оказывать влияние на региональную экономику?

– У нас есть крупный производитель – «Сиббиофарм», в этом смысле влияние на экономику области будет прямое. Но не надо забывать, что у нас довольно развит сектор животноводства и птицеводства, много предприятий пищевой промышленности. А все они, как я сказал ранее, заинтересованы в получении ферментов в достаточном объеме и по разумным ценам. Так что даже если сами ферменты из наших продуцентов будут делать в каком-то другом регионе, все равно, опосредовано наша продукция будет помогать и новосибирским производителям.

– На какой стадии находится проект?

– В стадии переформатирования, скажем так. Раньше и мы, и Институт катализа занимались этой темой в виде двух, не связанных друг с другом проектов. Теперь возникла идея объединить их в один центр компетенций и сейчас идет внесение соответствующих изменений в проектную документацию. Надеемся, что эта работа ускорит прохождение всех согласований, утверждений и прочих процедур, без которых невозможно приступить к собственно его реализации.