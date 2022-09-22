Жительница Новосибирска пойдет под суд по делу о незаконной организации игрового заведения

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвинили в организации незаконной игорной деятельности.

Уголовное дело в отношении 34-летней ранее не судимой жительницы Новосибирска рассмотрит по существу Центральный районный суд города, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в период с января по июль текущего года женщина незаконно организовала игровое заведение в помещении на улице Гоголя в Новосибирске. Организацией также занималось другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в помещении на улице Гоголя находился 41 комплект игрового оборудования, посредством которого игроки с помощью сети «Интернет» осуществляли доступ к азартным играм с материальным выигрышем. Выигрыш определяемым случайным образом.

«Женщина лично контролировала процесс проведение игр: принимала денежные средства, консультировала игроков, следила за работой компьютерной техники и выдавали выигрыши», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору). Свою вину фигурантка дела признала. Игровое оборудование было изъято сотрудниками полиции из помещения.

Напомним, летом в Новосибирске сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность сети игровых клубов в Октябрьском районе города. Задержаны 8 жителей Новосибирска и Новосибирской области