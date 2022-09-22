Техническая готовность станции метро «Спортивная» превышает 80% в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются работы по строительству станции метро «Спортивная». По данным городских властей, техническая готовность станции метрополитена составляет 84%.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. Ход строительных работ на станции метро «Спортивная» во время совещания оценили специалисты городской администрации, МП «МетроМир», МУП «Новосибирский метрополитен», а также представители подрядных организаций.

Отмечается, что в настоящее время техническая готовность станции метро составляет 84%. Специалисты завершают строительные работы, ведется монтаж фасадов и благоустройство прилегающей территории.

«На объекте ведется внутренняя отделка, монтаж силового электрооборудования и кабельная разводка по станции. Отлаживаются и готовятся к запуску по постоянной схеме системы водоснабжения, отопления и вентиляции. После того как будут смонтированы основные узлы станции, начнем отлаживать систему совместно со специалистами метрополитена», —сообщил директор МП «МетроМир» Александр Мысик.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, указанные работы планируется проводить в ночное время, чтобы не нарушать график метрополитена.

Как сообщил в ходе совещания начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло, существующий тариф на перевозки не покрывает необходимых расходов метрополитена. Он отметил, что пассажиров становится больше, однако тариф не позволяет полноценно провести замену старых вагонов на новые.

«За 36 лет эксплуатации в метрополитене с каждым годом возрастает степень изношенности основных средств — подвижного состава, путевого хозяйства, эскалаторов, энергетического и другого оборудования, но стоимость проезда не позволяет в полном объеме реализовывать потребности технического обновления, проведения капитального и текущего ремонтов основных сооружений, устройств и оборудования. Чтобы метро в Новосибирске развивалось, необходимо заложить в тариф минимальную инвестиционную составляющую», — сказал специалист.

Напомним, летом текущего года новосибирские власти сообщили о том, что строительство станции метро «Спортивная» должно завершиться к концу сентября. Вместе с возведением станции в Новосибирске продолжается строительство нового ЛДС на левом берегу города. Завершить работы на арене планируется в октябре, ввести в эксплуатацию — к 25 декабря.