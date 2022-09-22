Стало известно имя председателя Сибирского отделения РАН

В Сибирском отделении Российской академии наук (СО РАН) избрали председателя отделения. Им стал Валентин Пармон, занимавший пост руководителя СО РАН с 2017 года.

Тайное голосование по выбору нового председателя СО РАН состоялась на общем собрании Сибирского отделения в Москве. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Им стал академик Валентин Николаевич Пармон. За него было отдано 99 голосов, за другого претендента, академика Игоря Вячеславовича Бычкова ― 31», — указано в сообщении.

Отметим, срок полномочий председателя СО РАН составляет пять лет. Руководитель Сибирского отделения Российской академии наук избирается тайным голосованием. Валентин Пармон был избран председателем СО РАН в 2017 году.

«Мои последние пять лет были отданы СО РАН, и я сделал все, что мог. Есть много того, что мы можем доделать, и я честно говорю: так же, как и раньше, буду отдавать всю свою жизнь СО РАН», — сказал Валентин Пармон.

Добавим, академик Игорь Бычков является директором Иркутского филиала (ИрФ) СО РАН. Он также выступал кандидатом на пост председателя Сибирского отделения РАН в 2017 году.