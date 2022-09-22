В Новосибирске проведут реконструкцию драматического театра «Старый дом»

В Новосибирском драматическом театре «Старый дом» запланирована реконструкция. Региональные власти объявили поиск подрядчика на разработку рабочей и сметной документации для выполнения работ на объекте.

Информацию о проведении открытого конкурса в электронной форме разместило министерство строительства Новосибирской области на сайте госзакупок 21 сентября, заказчиком выступает ГКУ региона «Управление капитального строительства».

Согласно документам, в рамках контракта победитель торгов выполнит работы по разработке рабочей и сметной документации по реконструкции здания Новосибирского драматического театра «Старый дом» вблизи станции метро «Речной вокзал». В смету работ вошли, в частности, разработка рабочей документации сети водоснабжения, канализации, сборно-разборной конструкции сцены, архитектурного подсвета зданий, сооружений и зеленых насаждений и другое.

Необходимо также выполнить разработку рабочей документации звукофикации для лиц с частичной потерей слуха, трансляции и оповещения на 2 и более направлений, системы перевода речи и конференц-системы, телевизионных установок большого экрана, внестудийных передач радио- и телевизионного вещания, гастрольных звуко- и светотехнических комплексов, лазерных установок.

«Разработать рабочий проект интерьеров помещений присутствия зрителей. Для внутренней отделки применить сертифицированные материалы в соответствии с функциональным назначением помещений и технологических требований», — указано в документах.

Начальная цена контракта составляет 27,1 млн рублей, источником финансирования выступает бюджет Новосибирской области. Выполнить работы по контракту необходимо с 25 октября до 20 декабря текущего года.

Напомним, в августе в Новосибирске завершилась реконструкция новых помещений для городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.