На заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области 21 сентября депутаты предложили пересмотреть отношения с концессионерами и перенести расчеты с ними на момент сдачи готовых объектов.

По мнению депутатов Заксобрания, в регионе следует пересмотреть отношения с концессионерами и частными партнерами. По мнению парламентариев, производить расчеты с ними нужно только по итогу сдачи готовых объектов, но не ранее.

«Мы до сих пор в части поликлиник и школ пока не имеем опыта законченных проектов по ГЧП и концессиям. Напомню, у нас очень долго решался вопрос с проектированием медучреждений, что повлекло за собой увеличение стоимости материалов и работ, а также затрат, связанных с изменением техзадания. В связи с этим депутаты обеспокоены, как будут выполняться их наказы в 2024-2025 годах, потому что именно на эти годы предположительно выпадает большая выплата из бюджета по концессиям и договорам ГЧП», — отметил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Фёдор Николаев.

Напомним, в Новосибирске в рамках концессионного соглашения запланировано строительство 7 поликлиник со сдачей в конце 2024 года. Также в городе в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) построят три школы вместо ранее запланированных шести. Остальные возведут на счет прямых инвестиций из федерального бюджета. Подобный вариант финансирования возможен и по другим объектам в случае возможных провалов концессий.

«В устном порядке мы услышали от правительства, что если соглашение о концессиях не будет выполняться, то объект будут строить на средства федеральных грантов. Конечно, прямые инвестиции «сейчас и сразу» для нас лучше, чем вариант «дольше и дороже», который предлагают концессии», — добавил Федор Николаев.

Также председатель отметил тот факт, что по существующим концессиям выплаты из бюджета уже производятся, хотя самих объектов еще нет – и это является поводом для волнений со стороны депутатов. Депутат Заксобрания Дмитрий Козловский, в свою очередь, призвал пересмотреть взаимоотношения с концессионерами, чтобы решить эту проблему.

«В 2023 году по семи поликлиникам мы будем возмещать концессионеру 575 млн рублей, а в 2024 году – оставшиеся 3 млрд 485 млн рублей. Хотя поликлиники будут готовы только в конце 2024 года. Всего по концессионным объектам в 2024 году область выплатит почти 9 млрд рублей, а в 2025 году – 10,5 млрд рублей. При этом не стоит забывать, что именно на 2025 год по плану намечено выполнить более 40% наказов, — заметил депутат. – Что мы будем говорить жителям Кыштовки, Кочек, Ордынки? Что мы строим поликлиники в Новосибирске вместе выполнения их наказов?».

По мнению депутата, необходимо принять все меры к выполнению наказов избирателей в 2024 и 2025 годах, а отношения с концессионерами скорректировать – отказаться от возмещения затрат из бюджета до полной готовности объектов.