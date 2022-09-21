Правда ли, что мужчин перестали выпускать из России?

Федор Туров
 
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Фото из архива "КС"

«Континент Сибирь» выяснил, могут ли лица, потенциально подлежащие частичной мобилизации, выехать за границу, купить билет на самолет без справки из военкомата и рискуют ли они снятием с рейсов.

Панические слухи распространились днем 21 сентября. Например, они пришли из Белграда. «Говорят, что границы закрыли. В Сербию сегодня пассажиры мужского пола не вылетели» –  сообщил источник «Континента Сибирь» в этой стране. «Нет, это не так, – пояснили изданию в пресс-службе аэропорта Толмачево. – Все пассажиры как проходили регистрацию, так и проходят, никто никого не задерживает, никаких ограничений нет».

Авиакомпании S7 и «Аэрофлот» также не подтвердили информацию о введении каких-либо ограничений на продажу международных билетов. Аналогичное заявление сделала компания РЖД. О том, что никаких дополнительных ограничений на выезд за границу в условиях частичной мобилизации не вводилось, также сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Правда ли, что мужчин перестали выпускать из России? - Фотография
Ограничений на продаже авиабилетов за границу нет, но цены на них резко выросли. Скриншот с сайта S7.ru

При этом на ближайшие дни почти все «внешние» билеты из Толмачево раскуплены. К примеру, рейсы до Анталии (стыковочные, через Москву), раскуплены до 25 сентября. До Астаны/Нур-Султана доступны с 24 сентября, но только бизнес-классом. Ближайшим «свободным» рейсом из Толмачево за границу оказался маршрут компании Azur Air в Бишкек, куда можно купить билет на 23 сентября – причем всего за 17 тысяч рублей. Большинство рейсов заметно прибавили в цене и проходят в основном через Москву, где стыковка между перелетами иногда занимает 2-3 дня.

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