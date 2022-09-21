Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход строительства парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. На сегодня с прибрежной территории убрали мусор, среди зеленого массива провели прогулочные дорожки, а на полянах залили фундаменты под общественные помещения.

Сохранение и благоустройство территорий малых рек Новосибирска – задача, о которой уже неоднократно говорили власти города. Сегодня мы видим начало конкретных дел в этом направлении – практически закончен первый этап работ по благоустройству поймы реки Каменка в Дзержинском районе города.

Двухгодичный контракт на выполнение работ по благоустройству зелёной зоны был заключен между МАУ «Дирекция городских парков» и ООО «ПСК «Развитие» 23 декабря 2021 года. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией начальная стоимость работ составила более 299 млн рублей.

С апреля этого года на объекте начали убирать аварийные деревья и расчищать территорию от мусора, которого на сегодня успели вывезти без малого 10 тыс. кубометров. Что ещё сделали подрядчики за истекший период – проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания на площадке 16 сентября. Глава города отметил не просто уникальность, но и сложность объекта благоустройства.

«Пойма Каменки – непростой для благоустройства природный объект. Каждый год, в период таяния снегов, небольшая речка разливается. Поэтому проектировщики заранее спланировали парк так, чтобы учесть эти возможные ежегодные подтопления. Главной идеей стало максимальное сохранение естественного природного ландшафта, — отметил мэр. — Парк в пойме Каменки строится в соответствие с федеральными программами и с одобрения новосибирцев. Особенно были заинтересованы и активно голосовали за благоустройство этой зелёной зоны жители Дзержинского района. Раньше территория была крайне запущена: старые гаражи, свалки, заросли. Мы рассчитали и спланировали реализацию проекта за два года. В этом году выполняются работы на 100 млн. в следующем – на 200 млн рублей».

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев подтвердил, что большинство жителей прилегающих микрорайонов поддержали идею создания парка, а некоторые уже обсуждают будущие преимущества для владельцев жилья рядом с благоустроенной зелёной зоной.

«Наказ о создании парковой зоны был мне дан избирателями в 2020 году. К сожалению, в мой округ войдет только третья часть парка. Там уже снесены старые гаражи, — рассказал депутат. – Безусловно, проект окажет влияние на весь район.».

Однако, горожане не просто ждут, когда построят парк, но и сами принимают непосредственное участие в процессе – выходят на субботники по расчистке территории будущего парка. К слову, такие субботники администрация Дзержинского района начала организовывать еще несколько лет назад, чтобы готовить территорию – настолько сильно она была запущена. По сей день во время субботников новосибирцы находят вдоль реки Каменки самые необычные предметы – начиная от шуб и заканчивая старой бытовой техникой и самогонными аппаратами…

Один из важных вопросов, который предстоит решить мэрии Новосибирска параллельно с созданием парковой зоны – обеспечить её транспортную доступность для всех жителей города.

«Необходимо спланировать и построить парадный подход к парку. Здесь есть пешеходная зона, но мы говорим о подъезде на машинах к парковке, которая будет сделана по проекту. Уже дано поручение разработать проектно-сметную документацию, чтобы к следующему году синхронно с созданием парка сделать подъездную дорогу», — уточнил мэр.

Отметим, что с начала строительства парка, из-за изменившихся экономических условий, строителям пришлось частично пересматривать смету. Это вызвало некоторую приостановку работ, однако, по уверениям подрядной организации, небольшое торможение не скажется на окончательных сроках сдачи объекта.

«Сейчас мы выполнили плиту для визит-центра, подготовили площадку под уборную, ведём работы по разработке котлована для событийной поляны – это будет центральное место парка. Уже снесли порядка 300 больных, сорных деревьев и кустарников, проложили дорожки и закончили основание под экотропу. Помимо этого, подготовили площадки на другом берегу для строительства мостовых переправ», — рассказал подробности проводимых работ исполнительный директор компании «ПСК-развитие» Владимир Башкеев.

О планах будущего озеленения территории сообщила начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая.

«Раньше в пойме Каменки было много зеленых насаждений низкого качества, сухостоя. Очень большой объем территории занимал агрессивный вид клена. Мы его убираем и на освободившееся место высаживаем декоративные деревья и кустарники, а также виды из естественной флоры», — отметила Светлана Гижицкая.

Большой березовый массив, по её словам, сохранят, но из него уберут аварийные деревья, заменив их новыми молодыми березками. Примечательно, что при этом часть подгнивших деревьев в глубине массива всё же оставят – по словам специалиста, они нужны для подкормки животных, которых хотят привлечь в зеленую зону.

Например, создатели парка надеются, что когда-нибудь сюда придут на постоянное место жительства белки. Ожидается, что это случится после того, как по периметру парка будут высажены и подрастут хвойные деревья. Что касается птиц, то в будущий парк уже удалось привлечь больше пернатых. После того, как на березах начали развешивать специальные «домики», здесь увеличилась популяция серого дрозда.

Кроме берез и хвойных сортов деревьев, в парке высадят ивы, декоративные цветущие и ягодные кустарники, которые помимо эстетики дадут дополнительный корм для животных и птиц. Часть будущего парка займут луга и газоны, где горожане смогут отдыхать, проводить пикники или загорать в теплое время года.