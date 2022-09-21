Генеральным директором АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» назначен Евгений Масленников. Ранее он занимал должность исполнительного директора предприятия.

Официально кадровое назначение состоялось 16 сентября, сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе включающей предприятие ГК «Элемент».

«Кадровые изменения являются плановыми, профессиональный опыт Евгения Масленникова будет полезен для развития в компании новых сегментов в рамках текущей стратегии», — пояснили в группе компаний 21 сентября.

Под руководством Евгения Масленникова организация планирует ускорить темпы роста основных финансовых и производственных показателей, завершить инвестиционный проект по реконструкции завода, а также заняться дальнейшим развитием высококонкурентных научно-технических разработок, которые, как предполагается, станут частью инновационных, государственных и коммерческих проектов.

Евгений Масленников окончил Московский государственный институт электронной техники по специальности «Электроника и микроэлектроника», кандидат технических наук. Должность исполнительного директора НЗПП «Восток» он занимает с конца 2021 года.

Напомним, что в ноябре 2021 года на НЗПП «Восток» сменилась управляющая команда. В частности, на смену Владимиру Исюку, занимавшему руководящие посты на заводе на протяжении 15 лет, пришёл Евгений Масленников, которого назначили исполнительным директором предприятия. Как отметили тогда в организации, причиной кадровых изменений стала смена стратегии развития.