На Новосибирском заводе полупроводниковых приборов назначен новый руководитель

Юлия Моисеева
 
Евгений Масленников
Евгений Масленников. Фото из архива "КС"

Генеральным директором АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» назначен Евгений Масленников. Ранее он занимал должность исполнительного директора предприятия.

Официально кадровое назначение состоялось 16 сентября, сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе включающей предприятие ГК «Элемент».

«Кадровые изменения являются плановыми, профессиональный опыт Евгения Масленникова будет полезен для развития в компании новых сегментов в рамках текущей стратегии», — пояснили в группе компаний 21 сентября.

Под руководством Евгения Масленникова организация планирует ускорить темпы роста основных финансовых и производственных показателей, завершить инвестиционный проект по реконструкции завода, а также заняться дальнейшим развитием высококонкурентных научно-технических разработок, которые, как предполагается, станут частью инновационных, государственных и коммерческих проектов.

Евгений Масленников окончил Московский государственный институт электронной техники по специальности «Электроника и микроэлектроника», кандидат технических наук. Должность исполнительного директора НЗПП «Восток» он занимает с конца 2021 года.

Напомним, что в ноябре 2021 года на НЗПП «Восток» сменилась управляющая команда. В частности, на смену Владимиру Исюку, занимавшему руководящие посты на заводе на протяжении 15 лет, пришёл Евгений Масленников, которого назначили исполнительным директором предприятия. Как отметили тогда в организации, причиной кадровых изменений стала смена стратегии развития.

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