Суд вынес приговор двум новосибирцам по делу о применении насилия в отношении полицейских

В Новосибирской области приговор двум местным жителям по делу о применении насилия в отношении полицейских. По данным правоохранителей, фигуранты дела натравили на представителей власти немецкую овчарку.

Приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Новосибирской области вынес Татарский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 9 февраля. Суд установил, что в этот день в дежурную часть МО МВД России «Татарский» поступило сообщение о семейном конфликте между мужчиной и женщиной. Двое сотрудников полиции прибыли на место событий и опрашивали женщину, что не понравилось ее 26-летнему сожителю и 46-летнему отцу мужчины. Отмечается, что сожитель ранее был судим.

«Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины стали наносить сотрудникам полиции телесные повреждения и натравили на них немецкую овчарку. В ответ на это сотрудники полиции применили силу и специальные средства, после чего доставили их в полицию», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, один из подсудимых дал команду собаке к нападению на полицейских. Потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Приговором суда новосибирцы признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей (ч.2 ст.318 УК РФ). 26-летнему мужчину назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его отцу — 2 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце августа в Новосибирске возбудили дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. Обвиняемые угрожали полицейским физической расправой и убийством.