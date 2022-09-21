В Новосибирской области могут сформировать дополнительные батальоны добровольцев для СВО

Дополнительные батальоны добровольцев для участия в военной спецоперации на Украине могут быть сформированы в Новосибирской области в случае необходимости. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников во время прямой линии 21 сентября.

Как отметил губернатор, первый батальон новосибирских добровольцев, сформированный в регионе в августе, уже отправлен на полигоны для боевого слаживания. При этом поток изъявивших желание принять участие в СВО на Украине в Новосибирской области растёт.

«Если будет поставлена задача сформировать ещё один или два батальона от Новосибирской области, мы к выполнению этой задачи приступим», — сообщил Андрей Травников в ходе прямой линии на телеканале ОТС в среду.

Напомним, что Андрей Травников поддержал предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.