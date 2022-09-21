Долго ли ждать тепла

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В Новосибирской области могут сформировать дополнительные батальоны добровольцев для СВО
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Андрей Травников раскритиковал предложение областных депутатов об отказе от строительства поликлиник в рамках ГЧП в Новосибирске
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Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ
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В декабре на Михайловской набережной в Новосибирске установят «смарт-снежинку»
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Стала известна стоимость выступления Полины Гагариной в день празднования 85-летия Новосибирской области
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Банк «Левобережный» приглашает на вебинар для импортеров
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Глава СК РФ негативно оценил работу руководителя новосибирского управления по установлению обстоятельств сноса стелы
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Гостиничный комплекс на берегу реки Обь продают за 170 млн рублей под Новосибирском
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Федеральная сеть продуктовых дискаунтеров выйдет в города Сибири
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Синоптики опубликовали прогноз погоды на дни празднования 85-летия Новосибирской области
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«Нам не нужна «новогодняя ёлка» 12 месяцев»: депутаты Заксобрания Новосибирской области раскритиковали качество ремонтов дорог
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Стала известна полная программа празднования 85-летия Новосибирской области
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Бывший директор новосибирской фирмы получил срок в колонии по делу о растрате
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Четыре депутата Минусинского горсовета в Красноярском крае утратили доверие и сдали мандаты
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Новосибирский банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ
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Покинувшие красноярскую мэрию чиновники нашли работу в проектной организации
Коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск»
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
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