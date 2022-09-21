В декабре на Михайловской набережной в Новосибирске установят «смарт-снежинку»

В Новосибирске объявили поиск подрядчика на выполнение работ по созданию «умной смарт-снежинки» в рамках городских мероприятий открытия Новогодней столицы России. Стоимость работ составляет 1,7 млн рублей.

Информация о проведении торгов размещена на сайте госзакупок 20 сентября, заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».

Согласно документам, в рамках контракта подрядчик выполнит работы по созданию «смарт-снежинки» и установке интерактивного киоска на Михайловской набережной в Новосибирске в рамках городских мероприятий открытия Новогодней столицы России – 2023.

Отмечается, что победитель торгов разработает алгоритм «умной» снежинки, который будет содержать электронный след изображений всех снежинок, созданных новосибирцами во время городского фестиваля «#ЯСнежинка».

«Оцифрованные изображения этих снежинок должны стать основой контента цифровой снежинки. <…> Впоследствии из снежинок надо создать электронную метель, записать на уникальный носитель в виде высокотехнологичной интегрированной снежинки, которая станет частью новогодней инсталляции в Новосибирске на Михайловской набережной в «домике Снежинки», — указано в документах.

Подрядчик должен создать «смарт — снежинку» до 28 ноября текущего года. До 29 ноября победителю торгов необходимо установить на набережной интерактивный киоск, а с 1 декабря по 8 января обеспечивать технических надзор за оборудованием. Его демонтаж запланирован на 9 января.

Напомним, в середине сентября городские власти презентовали программу «Новосибирск – новогодняя столица России – 2023» в Москве. В рамках программы во всех районах города создадут восемь локаций, каждая из которых будет посвящена определенному федеральному округу России. Статус «новогодней столицы России» Новосибирску присвоили в начале года.