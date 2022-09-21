Сбербанк в пилотном режиме открыл для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возможность заранее выбрать удобное время для визита в офис и забронировать его. Сделать это можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Офисы».

«Мы адаптируем сервисы под потребности различных категорий наших клиентов, чтобы сделать их жизнь комфортнее, сэкономить время и силы, – комментирует директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Новый сервис предварительной записи помогает предпринимателям планировать свой день. А если планы меняются, запись легко отменить в «СберБанк Онлайн». Сейчас мы изучаем спрос на услугу предварительной записи в трёх пилотных городах. И, если сервис окажется востребованным, будем тиражировать его на другие регионы».

Новосибирск стал одним из трех пилотных городов, где тестируется данный сервис. После записи клиент получает четырёхзначный код, который необходимо будет ввести в терминале электронной очереди. Запись актуальна 20 минут: к примеру, если предприниматель записался на 15:00, то полученный код будет действовать с 14:50 до 15:10. После ввода кода клиент вызывается в первое освободившееся окно в приоритетном порядке. Узнать, в каких офисах доступна предварительная запись, можно по номеру 0321.